Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV

«Реал Мадрид» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов четыре года подряд. У Месси пока 5 голов, и на сегодняшний день он является единственным претендентом на звание бомбардира турнира. Криштиану Роналду из футбольного клуба «Ювентус» — автор самого красивого гола в групповом этапе.

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