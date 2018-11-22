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Бизнес

Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV

«Реал Мадрид» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов четыре года подряд. У Месси пока 5 голов, и на сегодняшний день он является единственным претендентом на звание бомбардира турнира. Криштиану Роналду из футбольного клуба «Ювентус»  автор самого красивого гола в групповом этапе.

Будьте в курсе этих и других главных спортивных событий, за которыми наблюдает весь мир, и не пропустите важные матчи за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. С приложением Mega iTV болеть за любимые команды можно в любом удобном месте на телеканале КТРК-спорт.

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