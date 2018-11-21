«Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на золотые номера!

В рамках глобальной распродажи «Черная пятница» компания MegaCom дарит абсолютно всем уникальную возможность приобрести номера категории «Золото» со скидкой 50 процентов!

Акция действует в центрах продаж и обслуживания MegaCom в торгово-развлекательных центрах Bishkek Park 23 и 24 ноября 2018 года, Vefa Center с 23 по 25 ноября 2018 года и в ГУМ «Чынар» 23 ноября 2018 года.

В эти дни грандиозных скидок все желающие смогут приобрести легкий и красивый номер с уникальной комбинацией цифр для себя или в подарок своим друзьям и близким за 1 500 сомов.

В центрах продаж и обслуживания MegaCom в Bishkek Park, Vefa Center и ГУМ «Чынар» высокопрофессиональные специалисты компании предложат список доступных «золотых» номеров, а также будут рады проконсультировать и помочь подключить наиболее подходящие услуги и тарифы. Также здесь абоненты могут пополнить баланс без комиссии, восстановить номер, получить детализацию вызовов и многое другое.

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