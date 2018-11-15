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Бизнес

Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»

Все помнят, каково стоять в очередях и тратить немало времени, чтобы успеть до закрытия почтовых отделений, которые могут находиться далеко от места работы или проживания. Эти моменты очень важны для активного человека, у которого плотный график дня, и тем, кто занят домашними делами. Своевременная оплата за коммунальные услуги может быть настоящей проблемой.

Но в современном мире, благодаря инновационным технологиям жизнь стала комфортной и удобной, и одной из таких возможностей является осуществление онлайн платежей.

Мобильный банкинг и электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка - это управление денежными средствами и операциями на счете, находясь дома, в офисе или в любой точке мира, 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

БТА Банк предлагает удобный способ обслуживания населения через дистанционные каналы, и рад одним из первых, сообщить, что теперь за услуги ОАО «Ошэлектро» вы можете оплачивать через приложения и отделения нашего банка.

Скачать приложения можно по ссылкам: мобильный банкинг, электронный кошелек «Илбирс».

Контакт-центр: +996312905050.
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