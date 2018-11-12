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Бизнес

Роуминг от MegaCom в Швейцарии

Если вы в ближайшее время планируете посетить Швейцарию – удивительную страну, известную горнолыжными курортами и старинными городами и замками, то обязательно воспользуйтесь надежным роумингом от MegaCom, чтобы оставаться на связи и делиться своими впечатлениями от поездки со своими родными и близкими.

Услуги постоплатного, предоплатного и интернет-роуминга в Швейцарии доступны в сети оператора Salt Mobile SA. Находясь на территории этой страны, абоненты MegaCom могут воспользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, не меняя своего номера и без набора дополнительных команд – так, как если бы они были дома.

Подключите роуминг от MegaCom, обратившись до поездки в зарубежные государства в центры продаж и обслуживания компании или набрав USSD-команду *155*1#. С полным списком стран и партнеров, а также с условиями услуг постоплатного, предоплатного и интернет-роуминга можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.
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