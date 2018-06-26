Английский бульдог по кличке Жа Жа завоевал титул самой уродливой собаки мира

Титул «самой уродливой собаки мира-2018» достался девятилетнему английскому бульдогу по кличке Жа Жа. Соревнование прошло в городе Петалума, Калифорния, сообщило издание CBS News.

Хозяйка собаки Меган Брейнард получила $1500 за победу своего питомца в конкурсе.

Во время ежегодного соревнования, которому в этом году исполнилось 30 лет, конкурсанты выставляют напоказ все свои недостатки — от безволосых тел до свисающих языков. Во время конкурса собаки и их хозяева дефилируют по красной дорожке под пристальным вниманием жюри.