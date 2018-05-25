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Агент 024

Мохнатые гопники. Как обезьяны терроризируют индийскую деревню

В индийской деревне Супа (штат Гуджарат) несколько животных терроризируют местное население, нападая на мужчин и женщин, пешеходов и слишком медленно едущих байкеров. Об этом сообщил портал RG Digital.

Судя по ролику, только раз можно сказать, что конфликт мог спровоцировать пешеход, неосмотрительно показавший обезьяне средний палец. В остальных случаях животные ведут себя подобно гопникам в подворотне. Они нападают без видимых причин, видимо, исходя из одного правила: шел не там, не так и просто не понравился.

Речь о двух десятках инцидентов. И это лишь то, что попало в объективы камер. Сельчане решили дать отпор мохнатым гопникам, но нападения еще продолжаются.

Пока местные эксперты ищут научное объяснение росту агрессии приматов, комментаторы в Youtube нашли свою отгадку: «Планета обезьян. Революция».
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