Мохнатые гопники. Как обезьяны терроризируют индийскую деревню

В индийской деревне Супа (штат Гуджарат) несколько животных терроризируют местное население, нападая на мужчин и женщин, пешеходов и слишком медленно едущих байкеров. Об этом сообщил портал RG Digital.

Судя по ролику, только раз можно сказать, что конфликт мог спровоцировать пешеход, неосмотрительно показавший обезьяне средний палец. В остальных случаях животные ведут себя подобно гопникам в подворотне. Они нападают без видимых причин, видимо, исходя из одного правила: шел не там, не так и просто не понравился.

Речь о двух десятках инцидентов. И это лишь то, что попало в объективы камер. Сельчане решили дать отпор мохнатым гопникам, но нападения еще продолжаются.

Пока местные эксперты ищут научное объяснение росту агрессии приматов, комментаторы в Youtube нашли свою отгадку: «Планета обезьян. Революция».