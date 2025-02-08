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Общество

В Камбодже обезьяны нападают, воруют и разрушают храмы из-за блогеров

В Камбодже обезьяны нападают на туристов, воруют еду и разрушают храмы из-за YouTube-блогеров. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, администрация храмовых комплексов в археологическом парке Ангкор рекомендует посетителям держаться подальше от макак, живущих вокруг древних руин, — они стали агрессивны.

Причина — блогеры, которые регулярно подкармливали животных, снимая контент для своих каналов. У обезьян изменились привычки, пропал страх перед человеком, и теперь они начали драться за еду.

Но в опасности не только туристы: агрессивные макаки начали разрушать древние храмы.

Помимо того, что они кусают посетителей, они взбираются наверх и сбрасывают камни, повреждая храмы.

Руководство парка призывает не беспокоить приматов при посещении территории и обещает, что найдет способ разобраться с этой проблемой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319314/
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