Обезьяна украла змею у индийского заклинателя

В Индии ловкая обезьяна украла змею у незадачливого заклинателя. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его данным, курьез произошел в городе Вриндаване у местного храма Банке-Бихари. Не успел заклинатель змей достать опасную кобру и приступить к номеру, как сидевшая на крыше дома обезьяна подобралась сзади и выхватила змею из рук мужчины.

После мохнатая бестия быстро взобралась на крышу дома и исчезла из виду.

Мужчина с ловкостью ниндзя полез за хвостатой беглянкой на крышу дома. Впрочем, потягаться в скорости с воровкой у заклинателя змей не вышло.