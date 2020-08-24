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Разборки обезьяны и петуха попали на видео во Вьетнаме

Нгуен Хоаи, жительница небольшой деревни, находящейся в провинции Зялай (Вьетнам), не стала вмешиваться в потасовку своей живности и записала на видео необычное противостояние. Об этом сообщил портал Rai77°.

По словам владелицы скотного двора, 6-летний самец обезьяны, получивший имя Дак (Утка), давно испытывает неприязнь по отношению к годовалому петуху.

«На протяжении последних нескольких месяцев происходят постоянные потасовки между непримиримыми соперниками, которые не могут одолеть друг друга. Даже дворовый пес, сначала лаявший на непримиримых оппонентов, теперь не обращает внимания на них», — рассказала о видео Нгуен Хоаи.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163179/
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