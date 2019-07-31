Двух макак не пустили в Кыргызстан из России

Россельхознадзор на пункте ветконтроля в аэропорту «Домодедово» не выпустил в Кыргызстан двух макак. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Москве, одноименной и Тульской областям сообщило агентство «Москва».

По ее данным, макаки магот поступили из Москвы для перемещения в КР в сопровождении ветеринарного сертификата, ветеринарного свидетельства и авианакладной. В ходе пограничного ветеринарного контроля установлено, что в сопроводительном документе не указан срок благополучия местности по заразным и иным болезням. Есть информация о прививках и номерах чипов животных, однако это не подтверждают паспортные данные животных, в которых эти сведения отсутствуют. На досмотр животные представлены в деревянной транспортной клетке, в которой идентифицировать и считать чип невозможно.

Установлено, что не представлено разрешение на вывоз видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения.

«Погрузку животных на борт воздушного судна запретили, животных вернули грузоотправителю», — добавили в пресс-службе.