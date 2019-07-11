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Происшествия

Стая обезьян напала на мужчину. Инцидент закончился уколами от бешенства

В Вриндаване на севере индийского штата Уттар-Прадеш стая обезьян напала на человека около его дома. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mirror.

На кадрах видно, как Никундж Гоял (Nikunj Goyal) паркуется у своего дома, когда на него набрасываются несколько обезьян. Они валят его на землю, после чего мужчина скидывает их и пытается убежать, однако обезьяны следуют за ним по переулку. На шум выходят соседи. Они пытаются отогнать животных метлой и помочь ему.

Никунджу Гоялу удалось убежать от обезьян. После этого он обратился в больницу, где ему сделали уколы от бешенства.

Ранее сообщалось, что в Баднаваре (Индия) начались массовые протесты после того, как обезьяна убила одного человека и ранила еще нескольких. Спустя некоторое время властям удалось поймать животное.
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