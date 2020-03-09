Хитрая обезьяна стащила очки и дважды получила «выкуп» с туриста

Житель города Бриндабан (округ Матхура, штат Уттар-Прадеш, Индия) запечатлел, как турист пытался вернуть похищенные обезьяной очки. Об этом сообщил портал Rai77°.

Нахальные макаки собираются рядом с городскими рынками, чтобы стащить у туристов и местных жителей камеры, телефоны, деньги и другие ценные вещи. Затем обезьяны ждут, пока хозяин похищенного не предложит вкусный выкуп, после чего состоится обмен. Маленькие коробки сока являются любимым лакомством для приматов.

Но на примере видеосюжета, снятого в Бриндабане, дикие звери не всегда соблюдают правила «сделки». Хотя поведение обезьян кажется забавным, оно стало серьезной проблемой в Индии, так как сотни посетителей рынков и торговых площадей получили укусы от приматов во время подобных обменов.