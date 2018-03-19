Горожане спасают Бишкек от мусора

Все больше горожан выкладывают в социальных сетях фотоотчеты с субботников и призывают остальных подключаться к наведению чистоты в городе и его окрестностях.
«Давайте вместе будем делать Кыргызстан чище, ярче, здоровее и богаче!» Такой призыв и фотоотчет уборки в Ботаническом саду опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook Алексей Сюй.
написала на своей странице в соцсети Facebook Эльзат Исмаилбекова.
Некоторые компании, активисты, организации собираются в эти выходные провести субботник и приглашают помощников. В частности, Динара Аляева приглашает всех присоединиться к уборке на территории Первого детского хосписа и близлежайшей территории на проспекте Молодой Гвардии, между проспектом Чуй и улицей Фрунзе.
Напомним, что с 1 марта по распоряжению правительства в столице начался трехмесячник по санитарной очистке городов.