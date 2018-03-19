Горожане спасают Бишкек от мусора

Все больше горожан выкладывают в социальных сетях фотоотчеты с субботников и призывают остальных подключаться к наведению чистоты в городе и его окрестностях.

«Давайте вместе будем делать Кыргызстан чище, ярче, здоровее и богаче!» Такой призыв и фотоотчет уборки в Ботаническом саду опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook Алексей Сюй.

«Настоящий поступок трех бишкекских девушек! Назаралиева Айыма с сестрами убрали огромную территорию на склоне у флага в селе Орто-Сай. Стыдно признать, но у меня не было столько сознательности и патриотизма. Постараюсь выложиться на ближайшем субботнике и привлечь детей. Не все ж нам по киношкам ходить», — написала на своей странице в соцсети Facebook Эльзат Исмаилбекова.

Некоторые компании, активисты, организации собираются в эти выходные провести субботник и приглашают помощников. В частности, Динара Аляева приглашает всех присоединиться к уборке на территории Первого детского хосписа и близлежайшей территории на проспекте Молодой Гвардии, между проспектом Чуй и улицей Фрунзе.

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Напомним, что с 1 марта по распоряжению правительства в столице начался трехмесячник по санитарной очистке городов.