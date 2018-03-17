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Общество

Национальная кампания «Таза жашоо». Где в Бишкеке чистят улицы

С сегодняшнего дня в Бишкеке и городе Ош стартовала национальная кампания «Таз жашоо». В столице волонтеры будут работать на восьми участках.

Общественный фонд «Эко Деми» организовал в Бишкеке и Чуйской области санитарную очистку под лозунгом «Таза Чуй». Для этого в столице определили предполагаемые места очистки территории. С 10.00 до 13.00 можно присоединиться к акции.

Работы проходят в лесопарковой зоне Госрезиденции «Ала-Арча», в новостройках «Орто-Сай», «Кок Жар», «Ак Ордо» и «Ак Орго», на Малом Бишкекском канале, в дендрарии Ботанического сада имени Гареева, на горе Таштар-Ата и на панораме.

«Основная задача акции — привлечь внимание населения Кыргызстана к проблеме загрязнения окружающей среды в городах и населенных пунктах, охраняемых территориях посредством вовлечения граждан и заинтересованных лиц и групп в совместные инициативы по санитарной очистке стихийных и ликвидации несанкционированных свалок. Все вместе к 15 сентября 2018 года мы готовимся к глобальной акции WorldCleanUpDay», — сообщили в фонде «Эко Деми».

Напомним, что национальную кампанию «Таза жашоо» запустил премьер-министр Сапар Исаков. Сам глава кабмина примет участие в акции в Оше.
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