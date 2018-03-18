19:08
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Агент 024

Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу

Сегодня мы побываем в самых разных уголках нашей республики. Какими-то темами и регионами ограничивать себя не будем. Но по сложившейся с недавних пор традиции начнем с Бишкека, а именно с фотографии Жумагуль Тентиевой, сделанной у ее дома.

Фото Жумагуль Тентиевой. Дерево у дома

Часто в редакцию присылают фотографии одного из самых известных ущелий Кыргызстана, расположенного недалеко от Бишкека. Речь, конечно, об Ала-Арче. Но фотография Елены Гавриловой, признаться, удивила. Таким ущелье я еще не видел.

Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

Теперь двинем в сторону Иссык-Куля. По пути заглянем в Ак-Тюз и посмотрим на него глазами К.Колокольчикова. Красота окружающих гор и остатки того, что здесь строил человек.

Немного неожиданно, но на Иссык-Куле мы озером любоваться сегодня не будем. Наш читатель Наталья Азарова запечатлела бурную реку Каракол, одну из многих подпитывающих нашу жемчужину.

Фото Натальи Азаровой. Река Каракол

Покидая Иссык-Кульскую область, полюбуемся великолепным закатом на южном берегу озера. Его смогла запечатлеть Дамира Дасифу.

Фото Дамиры Дасифу. Закат на южном берегу Иссык-Куля

Заберемся сегодня и в Таласскую область. Ее много исследовал один из наших постоянных авторов Айбек Султанов. На этот раз публикуем его видео, снятое в Бакай-Атинском районе.

Немного задержимся в этом районе республики и полюбуемся на фотографию, сделанную Сабыром Телемишевым.

Фото Сабыра Телемишева. Кумуштак, Бакай-Атинский район

Теперь же двинемся на юг Кыргызстана. И здесь нам попадается работа еще одного нашего постоянного читателя и автора — Орынбека Асилбаева. На этот раз он запечатлел перевал Тоо-Ашуу.

Фото Орынбека Асилбаева. Перевал Тоо-Ашуу

Преодолев перевал, попадаем еще в одно сказочное место Кыргызстана — Суусамырскую долину. Сегодня ее представляет Владислав Ногай.

На этом нашу небольшую прогулку по Кыргызстану мы и завершим. Надеемся, вам понравилось. И помните, вы легко можете стать одним из наших гидов и показать всем свои любимые места.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Таласские петроглифы и утренний Нарын
Фото и видео из ваших путешествий по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите свою имя и фамилию или автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
Ссылка:
просмотров: 840
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Таласские петроглифы и утренний Нарын
Мгновения жизни. Пруд успокоения и холодные озера Айгын-Тоор
В Ак-Тюзе взорвалась труба горнорудной компании. Отходы выливаются в реку
Мгновения жизни. На берегу Нарына и лето Суусамыра
В Чолпон-Ате люди кидают мусор прямо в русло реки, впадающей в Иссык-Куль
Мгновения жизни. Неизведанные уголки Иссык-Куля
Снегопад на озере. Иссык-Куль красив в любое время года
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
На коньках по Иссык-Кулю. У жителей поселка Пристань-Пржевальск появился каток
Мгновения жизни. Чуйский закат и иссык-кульская Сказка
Популярные новости
Семейный таран. Мужчина на&nbsp;джипе разгромил авто жены Семейный таран. Мужчина на джипе разгромил авто жены
Портрет Владимира Путина выстроили из&nbsp;двух сотен автомобилей Портрет Владимира Путина выстроили из двух сотен автомобилей
В&nbsp;Бишкеке незаконно организовали платную парковку В Бишкеке незаконно организовали платную парковку
Мгновения жизни. Таласские петроглифы и&nbsp;утренний Нарын Мгновения жизни. Таласские петроглифы и утренний Нарын
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!