Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу

Сегодня мы побываем в самых разных уголках нашей республики. Какими-то темами и регионами ограничивать себя не будем. Но по сложившейся с недавних пор традиции начнем с Бишкека, а именно с фотографии Жумагуль Тентиевой, сделанной у ее дома.

Фото Жумагуль Тентиевой. Дерево у дома

Часто в редакцию присылают фотографии одного из самых известных ущелий Кыргызстана, расположенного недалеко от Бишкека. Речь, конечно, об Ала-Арче. Но фотография Елены Гавриловой, признаться, удивила. Таким ущелье я еще не видел.

Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

Теперь двинем в сторону Иссык-Куля. По пути заглянем в Ак-Тюз и посмотрим на него глазами К.Колокольчикова. Красота окружающих гор и остатки того, что здесь строил человек.







Немного неожиданно, но на Иссык-Куле мы озером любоваться сегодня не будем. Наш читатель Наталья Азарова запечатлела бурную реку Каракол, одну из многих подпитывающих нашу жемчужину.

Фото Натальи Азаровой. Река Каракол

Покидая Иссык-Кульскую область, полюбуемся великолепным закатом на южном берегу озера. Его смогла запечатлеть Дамира Дасифу.

Фото Дамиры Дасифу. Закат на южном берегу Иссык-Куля

Заберемся сегодня и в Таласскую область. Ее много исследовал один из наших постоянных авторов Айбек Султанов. На этот раз публикуем его видео, снятое в Бакай-Атинском районе.

Немного задержимся в этом районе республики и полюбуемся на фотографию, сделанную Сабыром Телемишевым.

Фото Сабыра Телемишева. Кумуштак, Бакай-Атинский район

Теперь же двинемся на юг Кыргызстана. И здесь нам попадается работа еще одного нашего постоянного читателя и автора — Орынбека Асилбаева. На этот раз он запечатлел перевал Тоо-Ашуу.

Фото Орынбека Асилбаева. Перевал Тоо-Ашуу

Преодолев перевал, попадаем еще в одно сказочное место Кыргызстана — Суусамырскую долину. Сегодня ее представляет Владислав Ногай.

На этом нашу небольшую прогулку по Кыргызстану мы и завершим. Надеемся, вам понравилось. И помните, вы легко можете стать одним из наших гидов и показать всем свои любимые места.

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