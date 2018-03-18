Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу

Сегодня мы побываем в самых разных уголках нашей республики. Какими-то темами и регионами ограничивать себя не будем. Но по сложившейся с недавних пор традиции начнем с Бишкека, а именно с фотографии Жумагуль Тентиевой, сделанной у ее дома.
Часто в редакцию присылают фотографии одного из самых известных ущелий Кыргызстана, расположенного недалеко от Бишкека. Речь, конечно, об Ала-Арче. Но фотография Елены Гавриловой, признаться, удивила. Таким ущелье я еще не видел.
Теперь двинем в сторону Иссык-Куля. По пути заглянем в Ак-Тюз и посмотрим на него глазами К.Колокольчикова. Красота окружающих гор и остатки того, что здесь строил человек.
Немного неожиданно, но на Иссык-Куле мы озером любоваться сегодня не будем. Наш читатель Наталья Азарова запечатлела бурную реку Каракол, одну из многих подпитывающих нашу жемчужину.
Покидая Иссык-Кульскую область, полюбуемся великолепным закатом на южном берегу озера. Его смогла запечатлеть Дамира Дасифу.
Заберемся сегодня и в Таласскую область. Ее много исследовал один из наших постоянных авторов Айбек Султанов. На этот раз публикуем его видео, снятое в Бакай-Атинском районе.
Немного задержимся в этом районе республики и полюбуемся на фотографию, сделанную Сабыром Телемишевым.
Теперь же двинемся на юг Кыргызстана. И здесь нам попадается работа еще одного нашего постоянного читателя и автора — Орынбека Асилбаева. На этот раз он запечатлел перевал Тоо-Ашуу.
Преодолев перевал, попадаем еще в одно сказочное место Кыргызстана — Суусамырскую долину. Сегодня ее представляет Владислав Ногай.
Обязательно укажите свою имя и фамилию или автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!