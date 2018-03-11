Мгновения жизни. Таласские петроглифы и утренний Нарын

Вот и подоспел новый выпуск нашей рубрики. Она создается только благодаря читателям ИА «24.kg», которые присылают в редакцию свои фотографии и видео. По недавней традиции наши путешествия по республике мы начинаем с Бишкека. Открывает его снимок Елены Гавриловой, сделанный в Карагачевой роще.

Фото Елена Гаврилова. Бишкек. Карагачевая роща

Тему таких художественных фотографий, которые имеют свой шарм и неповторимость, продолжит Эрлан Карипов. Наверняка те, кто постоянно следит за рубрикой, уже узнают одного из наших постоянных авторов.

Фото Эрлана Карипова. Ромашка из села Кок-Джар

Еще один постоянный автор рубрики — Орынбек Асилбаев — нашел вдохновение недалеко от Бишкека — в селе Ленинском. С его легкой руки обычный пруд превратился в нечто таинственное, где обязательно должны обитать сказочные твари, вроде лешего.

Перенесемся к не менее таинственным петроглифам, которыми так славится Кыргызстан. Чаще всего фотографируют их на Иссык-Куле, но еще один наш постоянный автор запечатлел послания из прошлого в Таласской области.

Задержимся ненадолго в Таласской области вместе с Сабыром Телемишевым, который запечатлел ущелье Беш-Таш. Оно находится южнее города Таласа на северных склонах Таласского Ала-Too.





Без Иссык-Куля у нас не обходится практически ни один выпуск рубрики. Но по дороге к нашему прекрасному озеру, остановимся в Чуйской области и полюбуемся ущельем Кичи-Кемин, запечатленным Натальей Азаровой.







Вот и добрались до Иссык-Куля. Наверняка многие после затяжной зимы уже мечтают об отпусках. Я и сам не против провести недельку на теплом пляже. К сожалению, пока остается лишь вспоминать знойные деньки вместе с нашим читателем Павлом Кратовым.















Пребывание на Иссык-Куле завершим еще одним летним снимком, сделанном на южном берегу озера Дамирой Дасифу. Вы наверняка также выходили на берег, чтобы полюбоваться изумительными закатами.

Фото Дамиры Дасифу. Южный берег Иссык-Куля

А теперь для контраста перелетим в Нарынскую область, где до сих пор, особенно по ночам, хозяйничает зима. Фотографию просыпающегося февральским холодным утром города прислал Билимбек Ажибеков.

Фото Билимбека Ажибекова. Утренний Нарын

Заглянем и на юг Кыргызстана. Пока альтернативная дорога Север — Юг только строится, воспользуемся более привычным путем — трассой Бишкек — Ош. Она проходит через несколько перевалов. Один из самых живописных — Ала-Бель, который запечатлел Владислав Ногай.





Еще один наш автор — Омурбек уулу Бакыт — пригласил нас полюбоваться Токтогульским водохранилищем. Но не со стороны. Ему даже удалось близко подобраться к плотине ГЭС. Виды просто завораживающие.















На юге республики много водохранилищ, на некоторых с помощью читателей мы уже побывали. Но одно из самых живописных — Папанское, которое расположено недалеко от города Оша, до сих пор нам не попадалось. Пробел восполнилМаксудбек Шамшидинов.

Фото Максудбека Шамшидинова. Папанское водохранилище

Путешествие у нас выдалось длительное и почти по всем регионам страны. Надеюсь, вам понравилось, а заодно появилось желание с наступлением весны поколесить по уголкам и весям Кыргызстана. Думаю, в Кыргызстане еще много неизведанных мест, где почти не ступала нога туристов.

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Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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