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Агент 024

Семейный таран. Мужчина на джипе разгромил авто жены

Пьяный мужчина за рулем джипа разгромил автомобиль, принадлежащий его супруге. Об этом сообщило Ren TV.

Как отмечается, инцидент произошел в Катав-Ивановске Челябинской области. На кадрах видно, как мужчина за рулем иномарки таранит припаркованный на стоянке автомобиль. После выходит из машины и начинает бить чужое авто ногами, отламывает зеркало бокового вида и бросает его в лобовое стекло. Затем водитель вновь садится за руль и буквально загоняет другую машину на столб.

Попутно дебошир задевает соседнюю машину и едва не сбивает очевидцев, которые бросились спасать свои авто.

По словам местных жителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту полиция проводит проверку, в отношении водителя составлены два административных протокола. Его арестовали на двое суток. Мужчину могут лишить прав на срок до полутора лет.
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