Портрет Владимира Путина выстроили из двух сотен автомобилей

Автомобилисты Хабаровска устроили флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина. Около 250 машин выстроились в портрет главы государства, сообщило РИА «Новости».

Как рассказали организаторы, флешмоб состоялся вечером воскресенья. Участников оказалось меньше, чем планировалось, поэтому в итоге сделали только половину изображения.

«Сразу скажу, что к выборам наша акция отношения не имеет. Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности, портрет человека. И когда выбирали, решили, что это будет президент», — рассказал один из организаторов акции Вячеслав Шемпелев.