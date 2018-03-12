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Агент 024

Портрет Владимира Путина выстроили из двух сотен автомобилей

Автомобилисты Хабаровска устроили флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина. Около 250 машин выстроились в портрет главы государства, сообщило РИА «Новости».

Как рассказали организаторы, флешмоб состоялся вечером воскресенья. Участников оказалось меньше, чем планировалось, поэтому в итоге сделали только половину изображения.

«Сразу скажу, что к выборам наша акция отношения не имеет. Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности, портрет человека. И когда выбирали, решили, что это будет президент», — рассказал один из организаторов акции Вячеслав Шемпелев.
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