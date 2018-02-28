Вырубка деревьев на Токтоналиева. Санитарную очистку провели «грубо и хаотично»

В мэрии Бишкека отреагировали на жалобу «агента 024» о вырубке деревьев на улице Токтоналиева.

В муниципалитете сообщили, что вырубка производилась по заявке домкомов. «По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» домкомы домов 8, 10, 12, 16, 20 и 30 по улице Токтоналиева написали заявку в МТУ 12 с просьбой провести санитарную обрезку деревьев и снос сухостойных деревьев», — отметили в муниципалитете.

Местное территориальной управление обратилось с заявлением на выдачу разрешения в Чуй-Бишкекское территориальное управление Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

«После получения разрешения наняли частников, которые провели работы по глубокой омолаживающей санитарной обрезке аварийных деревьев и сносу сухостойных зеленых насаждений. По словам домкомов, все действия согласовали с жителями. Многие из них жаловались на старые аварийные деревья, которые представляли угрозу для жизни, сохранности кровли и фундамента домов, из-за корней деревьев которые частично разрушены. Однако специалисты МП «Бишкекзеленхоз» 26 февраля выехали по данным адресам и обнаружили, что вырубка деревьев и санитарная обрезка проведены грубо и хаотично», — сообщили в муниципалитете.