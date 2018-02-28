Вырубка деревьев на Токтоналиева. Санитарную очистку провели «грубо и хаотично»

В мэрии Бишкека отреагировали на жалобу «агента 024» о вырубке деревьев на улице Токтоналиева.
В муниципалитете сообщили, что вырубка производилась по заявке домкомов. «По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» домкомы домов 8, 10, 12, 16, 20 и 30 по улице Токтоналиева написали заявку в МТУ 12 с просьбой провести санитарную обрезку деревьев и снос сухостойных деревьев», — отметили в муниципалитете.
Местное территориальной управление обратилось с заявлением на выдачу разрешения в Чуй-Бишкекское территориальное управление Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.