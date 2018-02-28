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Агент 024

По Ботаническому саду Бишкека свободно ездят машины

В Ботаническом саду Бишкека постоянно и беспрепятственно ездят машины. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Сания Назаркулова.

«Почему по Ботаническом саду постоянно ездят машины? Разве это не запрещено? Насколько я знаю, там есть смотритель, который не может навести элементарный порядок, хотя бы повестить табличку, чтобы не мусорили. Недавно наблюдала картину: вечером заехали на авто молодчики на территорию, открыли двери, музыка вовсю, распивают алкоголь. Это одно из немногих мест для горожан, где можно спокойно прогуляться, пробежаться среди зелени», — написала она, обращаясь к мэрии Бишкека.

Напомним, осенью 2017 года из-за серии пожаров директора Ботсада уволили. После премьер-министр Сапар Исаков взял под личный контроль восстановление сада.
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