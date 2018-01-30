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Агент 024

В Египте встретились самый высокий мужчина и самая маленькая женщина в мире

Фото AFP 2018/Stringer. Самый высокий человек в мире Султан Косен и самая низкорослая женщина Джиоти Амге в Гизе, Египет

Двое представителей Книги рекордов Гиннесса встретились у египетских пирамид по приглашению совета Египта по туризму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Metro.

Тридцатипятилетний фермер из Турции Султан Кесен считается самым высоким человеком в мире: его рост составляет 251 сантиметр.

Компанию «турецкому великану» составила Джоти Амджи из Индии, признанная компанией Guinness World Records «самой маленькой женщиной в мире» за рост в 62 сантиметра. Рекордсмены поучаствовали в фотосессии для привлечения туристов к египетским достопримечательностям.

Отмечается, что рост Кесена связан с опухолью гипофиза. Из-за заболевания его организм производит слишком много гормона роста.

Двадцатичетырехлетняя жительница Индии страдает от ахондроплазии — наследственной болезни, приводящей к карликовости из-за недоразвития костей. Девушка снимается в кино и участвует в реалити-шоу. В ее списке роль в сериале «Американская история ужасов».
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