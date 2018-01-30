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Агент 024

В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света

В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света. Об этом ИА «24.kg» сообщают читатели.

Без электричества остаются дома №№ 10 и 11а. «Как выключили в день аварии, так до сих пор и не было. Вокруг в домах свет есть, а наши дома никому не нужны. В Восточном РЭС делают вид, что принимают заявку, но ничего не происходит. Жильцы ездили в офис. У них и тепло, и светло, в тонких кофточках сидят, а мы замерзаем. Говорят, что кабель сгорел, и не чинят», — рассказали бишкекчане.

К слову отметим, что в оперативной сводке ОАО «Северэлектро» 7-й микрорайон вообще не значится в числе отключенных от электроснабжения.

На улице Гоголя, 24, со вчерашнего дня также нет света. «Телефоны Восточного РЭС не отвечают», — написали читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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