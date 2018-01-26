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Агент 024

В «Электрических станциях» объяснили скопление грузовиков возле ТЭЦ

В пресс-службе ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» рассказали, почему образовалось скопление грузовых машин с углем возле столичной ТЭЦ.

Напомним, читатели пожаловались на то, что грузовики заняли целую полосу движения по проспекту Чуй. Фуры расположились от улицы Свердловской до Лермонтова. Накануне очередь из грузовиков снова увеличилась. Они стоят уже по обеим сторонам дороги.

«Каждая машина проходит контроль качества и веса при въезде на территорию ТЭЦ. Потом идет ручная разгрузка угля и его штабелирование. Из-за этого и возникают очереди. Гораздо быстрее разгружается уголь, пришедший по железной дороге. Есть автоматический вагоноопрокидыватель, который разгружает вагон за полторы-две минуты», — объяснили ситуацию в «Электрических станциях».
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