После ремонта улицы Малдыбаева в 10-м микрорайоне вместо лестницы остался лишь ледяной спуск. Об этом сообщил читатель ИА «24.kg».

«После ремонта дороги эту лестницу подрядчик не восстановил, а просто снес. Теперь приходится скатываться или карабкаться по ледяной горке», — сообщил бишкекчанин.

Ранее читатель ИА «24.kg» сообщил, что после ремонта улицы Малдыбаева в Бишкеке пропали ступеньки моста. Тогда в мэрии заявили, что работы приостановили из-за наступления холодов.

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