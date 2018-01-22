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Агент 024

Памятник Герою Советского Союза Тукубаю Тайгараеву в плачевном состоянии

Памятник ветерану Великой отечественной войны, Герою Советского Союза Тукубаю Тайгараеву находится в плачевном состоянии. Об этом «ИА 24.kg» сообщил житель Джалал-Абада.

В присланном ролике видно, как у памятника герою пасутся коровы. 

Памятник установлен при въезде в город Джалал-Абад в 2014 году. Из резервного фонда правительства на строительство постамента для него выделено 500 тысяч сомов.

Тукубай Тайгараев родился в 1923 году в селе Кедей-Арык Сузакского района Джалал-Абадской области. На фронт ушел в 1942 году. Пал смертью храбрых 19 июля 1944-го, удерживая тактическую высоту 144 у села Сунуплява Лудзенского района Латвии. Удостоен звания Героя Советского Союза 24 марта 1945 года.

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