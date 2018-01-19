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Агент 024

Жителей улицы Логвиненко услышали. Будут ли результаты?

Пресс-служба мэрии ответила ИА «24.kg» на жалобы жителей улицы Логвиненко, где на разбитом тротуаре между проспектом Чуй и улицей Киевской устроили парковку.

По данным пресс-службы, по этому обращению Первомайская районная администрация направила письма в соответствующие городские службы, а также в ОБДД столицы о проведении рейдов на том участке.

Как сообщается, исполнение поручений находится на контроле главы Первомайского района.

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