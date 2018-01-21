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Агент 024

Мгновения жизни. Двойная радуга и зимнее солнце Иссык-Куля

Читатели радуют нас все большим и большим количеством присылаемых фотографий и видео. Мы в редакции просто с замиранием сердца любуемся красотами нашей страны и предлагаем всем отправиться в очередное путешествие по Кыргызстану.

Открывает его снимок Надежды Лузиной, который сделан на южном берегу Иссык-Куля. Согласитесь, такое не часто попадает в объективы камер. Но именно это и называется мгновениями жизни.

Фото Надежды Лузиной. Двойная радуга, южный берег Иссык-Куля

Ну и раз уж мы оказались в районе нашей горной жемчужины, задержимся здесь еще немного. Тем более что так много самых разнообразных фотографий присылают именно с Иссык-Куля.

С Иссык-Куля же прислал видео Каныбек, который напрочь отказался называть фамилию. Но разве это проблема? К тому же вечернее озеро завораживает и настраивает на лето, отпуск и приятные воспоминания. И спасибо за это нашему читателю!

Полюбовавшись иссык-кульским закатом, захотелось посмотреть и на восход. И такую возможность нам предоставила Галина Евдакова.

Отвлечемся немного от Иссык-Куля и своих мечтаний о лете и отпуске на берегу. Ведь красивых мест в Кыргызстане просто огромное количество. В этом нас убеждает Наиль Халилов серией фотографий озера Сон-Куль.

«Я часто езжу в командировку в Нарынскую область. По возвращении, миновав перевал Долон, часто ловлю взглядом это место. Тут редко бывают дожди и снег, но довольно холодно. Примечательно, что по ту сторону Долона (со стороны города Нарына), наоборот, всегда лежит снег», — написал Билимбек Ажибеков и предложил назвать фотографию «По эту сторону Долона». Что мы с удовольствием и делаем.

Фото Билимбека Ажибекова. «По эту сторону Долона»
Заглянем и в Таласскую область. Лето, горы Бакай-Аты. Туда нас позвала Оксана Горовая.

Фото Оксаны Горовой. Бакай-Атинский район Таласской области

Еще один наш постоянный читатель, Жусупбек Кулматов, предлагает посетить юг республики. Один из самых известных заповедников — Саймалуу-Таш.

Фото Жусупбека Кулматова. Наскальные рисунки, местность Саймалуу-Таш, Тогуз-Тороуский район, 10 августа 2016 года

А еще есть просто фотографии настроения. Они могут быть из любого уголка нашей страны, но именно они зачастую нам наиболее памятны. Так, по нашему мнению, получилось у Урмата Чырмашева.

Фото Урмата Чырмашева. Город Кара-Балта, поздняя осень

Кстати, приоткрою завесу тайны. В следующий раз мы посвятим выпуск исключительно югу Кыргызстана. Найти красивейшие и необычные места можно в любом регионе нашей республики. И читатели ИА «24.kg» легко доказывают это своими фотографиями.

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Снимки и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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