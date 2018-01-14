Мгновения жизни. Собака над туманом и небо после снегопада

Очень и очень радует, что читатели ИА «24.kg» так активно откликнулись на наше предложение вместе прославлять красоту Кыргызстана. Мы уже собрали небольшой архив из присланных фото, появились и первые видео.

Открывает же нашу сегодняшнюю подборку уже известный и нам, и читателям Орынбек Асилбаев. Честно признаюсь, эту фотографию я специально приберег, чтобы опубликовать отдельно. Наверняка она и на вас произведет впечатление.

Фото Орынбека Асилбаева. Окрестности Бишкека. Байтикский айыльный округ

Следующий снимок сделали наши журналисты после декабрьского снегопада. Просто все в те дни смотрели под ноги, а мы решили взглянуть вверх. Так и получилось небо Бишкека после снегопада.

Фото ИА «24.kg». Небо Бишкека после снегопада

Наиль Халилов написал, что много путешествует по Кыргызстану. С его фотографиями мы пока разбираемся, а потому представляем его видео с одного из самых высокогорных озер Кыргызстана — Сон-Куля.

В продолжение темы путешествий представляем подборку фотографий от нашего читателя, который упорно не называет фамилию. Так вот, Евгений предлагает вспомнить, как выглядит трасса Бишкек — Ош. Может быть, это хоть как-то порадует тех, кто сейчас путешествует по ней, засыпанной снегом и совсем не гостеприимной.

Ну и раз мы уже добрались с Евгением до юга Кыргызстана, то там и останемся. Но надо проехать еще немного, чтобы посетить Тортгульское водохранилище, расположенное в Баткенской области. Туда нас пригласила Алла Пятибратова.

Маленькое путешествие по Кыргызстану завершилось. Надеемся, что вам понравилось, и призываем присоединиться к тем, кто уже порадовал всех читателей красотами Кыргызстана.

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Снимки и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook , на электронную почтуили на редакционный номер

Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!