Мгновения жизни. Туманный Байтик и рождение солнца

До Нового года осталось несколько часов. Но, мы думаем, у вас будет время и после праздника подивиться красоте, которую присылают нам наши читатели.
Открывают сегодняшнюю нашу подборку завораживающие фотографии Орынбека Асилбаева. Сделаны они в пригороде Бишкека, что заставляет еще раз восхититься и красотой нашей страны, и мастерством нашего читателя.
Ну и не забываем: за окном зима и Новый год, потому немного снега нам сегодня точно не помешает. И мы, как это иногда делаем, представляем нашу собственную фотографию, найденную в архиве.
Следующую галерею от Сергея Пятибратова мы разместили не только для того, чтобы насладиться красотой урочища Ачык-Таш в Чон-Алайском районе Ошской области, но и памятуя о том, что у нас впереди несколько выходных дней и зимние каникулы. Не проводите все время дома, выбирайтесь на природу и в следующем году изумите нас и остальных читателей ИА «24.kg» тем, что вы сможете увидеть и запечатлеть.
Айчурок Назаралиева удивила нас подборкой фотографий, которые она сделала в дороге и назвала «Рождение солнца». Это очень красиво!
Обязательно укажите автора фотографии или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Мы еженедельно (по воскресеньям) публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!