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Агент 024

Мгновения жизни. Туманный Байтик и рождение солнца

До Нового года осталось несколько часов. Но, мы думаем, у вас будет время и после праздника подивиться красоте, которую присылают нам наши читатели.

Открывают сегодняшнюю нашу подборку завораживающие фотографии Орынбека Асилбаева. Сделаны они в пригороде Бишкека, что заставляет еще раз восхититься и красотой нашей страны, и мастерством нашего читателя. 

Честно признаемся, не все его снимки мы поместили в сегодняшний выпуск. Так что в ближайшее время вы еще раз насладитесь работами Орынбека.

Ну и не забываем: за окном зима и Новый год, потому немного снега нам сегодня точно не помешает. И мы, как это иногда делаем, представляем нашу собственную фотографию, найденную в архиве.

Фото ИА «24.kg». Бишкек, площадь Победы, декабрь 2016 года

Следующую галерею от Сергея Пятибратова мы разместили не только для того, чтобы насладиться красотой урочища Ачык-Таш в Чон-Алайском районе Ошской области, но и памятуя о том, что у нас впереди несколько выходных дней и зимние каникулы. Не проводите все время дома, выбирайтесь на природу и в следующем году изумите нас и остальных читателей ИА «24.kg» тем, что вы сможете увидеть и запечатлеть.

Айчурок Назаралиева удивила нас подборкой фотографий, которые она сделала в дороге и назвала «Рождение солнца». Это очень красиво! 

В завершение хотелось бы поздравить всех наших авторов и читателей с наступающим годом Новым годом! Пусть в вашей жизни будет как можно больше приятных моментов и неожиданных открытий, которые запомнятся навсегда. Ведь именно из таких греющих душу картинок и состоит наша жизнь!

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Снимки и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора фотографии или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы еженедельно (по воскресеньям) публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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