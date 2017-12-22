23:54
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Агент 024

Продавец цветов заманивает покупателей своим необыкновенным голосом

Поначалу покупатели не могли поверить, что продавец цветов поет вживую, но когда ему удалось их убедить, они не могли оторвать от него глаз. Об этом сообщил Life

Джилли Ассункао учился профессиональному пению в Бразилии, а два года назад переехал в США. С поисками работы было трудно, поэтому он устроился на время продавцом в продуктовый магазин Russo's Массачусетса. Чтобы не терять вокальные данные, молодой человек решил поставить микрофон за прилавком и петь для покупателей. 

«У меня есть мечта - учиться в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Но это очень дорого, и моя семья не может мне помочь финансово. Мое положение усложняет то, что я приехал из другой страны», - рассказал Джилли Ассункао. 

Его потрясающее исполнение классической музыки и рождественских песен стало очень популярным — на официальной странице магазина в Facebook появились видеоролики с его выступлениями. 

Талант необычного продавца оценили не только покупатели, но и владелец магазина, в котором он работает. Как оказалось, хозяин является большим поклонником классической музыки, поэтому талантливого бразильца оценили по достоинству. От его пения замирали не только покупатели, но и продавцы, которые торопились домой после тяжелой рабочей смены.
Ссылка:
просмотров: 1141
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024»: В Караколе мужчина украл обувь из магазина. Сняли на видео
В Чикаго строят магазин Apple с крышей в виде MacBook
Китаец въехал на машине в магазин за покупками
Популярные новости
Ажиотаж. Кыргызстанцы ринулись за&nbsp;бесплатными паспортами Ажиотаж. Кыргызстанцы ринулись за бесплатными паспортами
В&nbsp;Бишкеке после ремонта дороги пропали ступеньки моста В Бишкеке после ремонта дороги пропали ступеньки моста
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Читатель требует прекратить бардак на&nbsp;перекрестке Токтогула/Кулиева Читатель требует прекратить бардак на перекрестке Токтогула/Кулиева
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store