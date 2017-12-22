Продавец цветов заманивает покупателей своим необыкновенным голосом

Поначалу покупатели не могли поверить, что продавец цветов поет вживую, но когда ему удалось их убедить, они не могли оторвать от него глаз. Об этом сообщил Life.

Джилли Ассункао учился профессиональному пению в Бразилии, а два года назад переехал в США. С поисками работы было трудно, поэтому он устроился на время продавцом в продуктовый магазин Russo's Массачусетса. Чтобы не терять вокальные данные, молодой человек решил поставить микрофон за прилавком и петь для покупателей.

«У меня есть мечта - учиться в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Но это очень дорого, и моя семья не может мне помочь финансово. Мое положение усложняет то, что я приехал из другой страны», - рассказал Джилли Ассункао.

Его потрясающее исполнение классической музыки и рождественских песен стало очень популярным — на официальной странице магазина в Facebook появились видеоролики с его выступлениями.

Талант необычного продавца оценили не только покупатели, но и владелец магазина, в котором он работает. Как оказалось, хозяин является большим поклонником классической музыки, поэтому талантливого бразильца оценили по достоинству. От его пения замирали не только покупатели, но и продавцы, которые торопились домой после тяжелой рабочей смены.