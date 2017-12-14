«Кладбище» такси в Москве нашли сталкеры

Московские исследователи заброшенных мест обнаружили в российской столице «кладбище» такси. Десятки разбитых машин с шашечками стоят на огороженной стоянке, пишет «Российская газета».

Сталкеры сняли находку на видео и даже запустили для этого дрон с камерой.

По данным авторов съемок, «кладбище» находится на востоке столицы, на территории одной из промзон вдоль Московского центрального кольца. Большая часть машин на «погосте» полностью разбита, но есть и абсолютно целые.

Рядом с автомобилями блогеры наткнулись на многочисленные атрибуты «Яндекс.Такси».

Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе компании, «Яндекс.Такси» не владеет машинами. Вероятнее всего, сталкеры наткнулись на территорию автопарка партнера сервиса.