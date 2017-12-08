Антимонопольное агентство: В Бишкеке нет превышения цен на уголь

В Бишкеке нет превышения цен на уголь. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

Ранее бишкекчане сообщали, что на угольной базе на улице Мурманской ОсОО «Оро-Неро» продает топливо по 5 тысяч сомов вместо установленных 3,9 тысячи. Сотрудники Антимонополии проверили информацию и опровергли ее.

На всех топбазах находятся наши сотрудники, которые следят, чтобы продавцы не завышали цены. На Мурманской уголь продают по 4,3 тысячи сомов за тонну с доставкой. Государственное агентство антимонопольного регулирования

Для оперативного решения вопросов, связанных с фактами реализации угля по ценам выше установленных приказами территориальных подразделений Государственного агентства антимонопольного регулирования, функционирует горячая линия с 9.00 до 19.00.

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