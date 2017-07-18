14:29
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Агент 024

«Агент 024»: Читатели сообщают о непрозрачности конкурса в Минздраве

Читатели сообщают о непрозрачности  проведенного в Министерстве здравоохранения конкурса  на должность директора Ошской межобластной детской клинической больницы (ОМДКБ).   Сообщение прислали читатели на WhatsApp ИА «24.kg».  

По их информации, из 14 конкурсантов прошел только один человек – именно тот, который является действующим сотрудником Минздрава и у которого нет требуемого 3-летнего трудового опыта. 

Сообщается, что 17 июля 2017 года в Минздраве  проходил II этап конкурса – тестирование, которое  началось с 40-минутного опоздания. 

«И несмотря на век информационных технологий и компьютеризации делопроизводства, Минздрав проводил тестирование в бумажном варианте, который заставляет сомневаться в прозрачности проведения конкурса, хотя в центре тестирования Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации имеется база тестовых заданий для проведения конкурса», – говорится в сообщении. 

Читатели сообщают, что для всех участников конкурса был составлен один вариант тестовых заданий. 

На 100 вопросов был дан 1 час 20 минут, среди них были вопросы по Уголовному кодексу. Например, что такое преступление? Какой орган сообщает об амнистии? Тесты были составлены мелким шрифтом и непрофессионально, большинство вопросов составлено не по специальности.

По их мнению, было выделено мало времени. Конкурсанты не успели даже механически прочитать тексты, некоторые  из них были очень объемными. Однако вышеуказанный конкурсант завершил тестирование за 39 минут. 

«С самого начала была видна неорганизованность конкурса. На сайте Минздрава до дня проведения конкурса, кроме объявления о  его проведении, не было никакой другой информации, отсутствовали примерные и пробные тесты. Конкурсанты сами находили информацию об условиях и времени проведения конкурса, также были засекречены Ф.И.О. других участников», – возмущаются читатели. 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 158
Версия для печати
Популярные новости
Женщина разрушила экспонаты стоимостью $200 тысяч, пытаясь сделать селфи Женщина разрушила экспонаты стоимостью $200 тысяч, пытаясь сделать селфи
В китайском торговом центре женщины могут сдать спутников в камеры хранения В китайском торговом центре женщины могут сдать спутников в камеры хранения
&laquo;Агент 024&raquo;: На&nbsp;рынке &laquo;Аламедин&raquo; мама торгует, ребенок спит на&nbsp;земле «Агент 024»: На рынке «Аламедин» мама торгует, ребенок спит на земле
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Караколе водители паркуются на&nbsp;тротуарах «Агент 024»: В Караколе водители паркуются на тротуарах
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG