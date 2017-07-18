«Агент 024»: Читатели сообщают о непрозрачности конкурса в Минздраве

Читатели сообщают о непрозрачности проведенного в Министерстве здравоохранения конкурса на должность директора Ошской межобластной детской клинической больницы (ОМДКБ). Сообщение прислали читатели на WhatsApp ИА «24.kg».

По их информации, из 14 конкурсантов прошел только один человек – именно тот, который является действующим сотрудником Минздрава и у которого нет требуемого 3-летнего трудового опыта.

Сообщается, что 17 июля 2017 года в Минздраве проходил II этап конкурса – тестирование, которое началось с 40-минутного опоздания.

«И несмотря на век информационных технологий и компьютеризации делопроизводства, Минздрав проводил тестирование в бумажном варианте, который заставляет сомневаться в прозрачности проведения конкурса, хотя в центре тестирования Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации имеется база тестовых заданий для проведения конкурса», – говорится в сообщении.

Читатели сообщают, что для всех участников конкурса был составлен один вариант тестовых заданий.

На 100 вопросов был дан 1 час 20 минут, среди них были вопросы по Уголовному кодексу. Например, что такое преступление? Какой орган сообщает об амнистии? Тесты были составлены мелким шрифтом и непрофессионально, большинство вопросов составлено не по специальности.

По их мнению, было выделено мало времени. Конкурсанты не успели даже механически прочитать тексты, некоторые из них были очень объемными. Однако вышеуказанный конкурсант завершил тестирование за 39 минут.

«С самого начала была видна неорганизованность конкурса. На сайте Минздрава до дня проведения конкурса, кроме объявления о его проведении, не было никакой другой информации, отсутствовали примерные и пробные тесты. Конкурсанты сами находили информацию об условиях и времени проведения конкурса, также были засекречены Ф.И.О. других участников», – возмущаются читатели.

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