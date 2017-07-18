«Агент 024»: Читатели сообщают о непрозрачности конкурса в Минздраве

Читатели сообщают о непрозрачности проведенного в Министерстве здравоохранения конкурса на должность директора Ошской межобластной детской клинической больницы (ОМДКБ). Сообщение прислали читатели на WhatsApp ИА «24.kg».
По их информации, из 14 конкурсантов прошел только один человек – именно тот, который является действующим сотрудником Минздрава и у которого нет требуемого 3-летнего трудового опыта.
Сообщается, что 17 июля 2017 года в Минздраве проходил II этап конкурса – тестирование, которое началось с 40-минутного опоздания.
«И несмотря на век информационных технологий и компьютеризации делопроизводства, Минздрав проводил тестирование в бумажном варианте, который заставляет сомневаться в прозрачности проведения конкурса, хотя в центре тестирования Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации имеется база тестовых заданий для проведения конкурса», – говорится в сообщении.
Читатели сообщают, что для всех участников конкурса был составлен один вариант тестовых заданий.
На 100 вопросов был дан 1 час 20 минут, среди них были вопросы по Уголовному кодексу. Например, что такое преступление? Какой орган сообщает об амнистии? Тесты были составлены мелким шрифтом и непрофессионально, большинство вопросов составлено не по специальности.
«С самого начала была видна неорганизованность конкурса. На сайте Минздрава до дня проведения конкурса, кроме объявления о его проведении, не было никакой другой информации, отсутствовали примерные и пробные тесты. Конкурсанты сами находили информацию об условиях и времени проведения конкурса, также были засекречены Ф.И.О. других участников», – возмущаются читатели.
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