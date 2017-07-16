«Агент 024»: На рынке «Аламедин» мама торгует, ребенок спит на земле

На рынке «Аламедин» мама вынуждена торговать в поздний час, ее ребенок спит на сумке, которая лежит прямо на земле.

Читатель, приславший фото, уточняет, что торговля на рынке продолжалась в 22.00 - спящая девочка и ее мама, которая, очевидно, не от хорошей жизни в поздний час продолжает оставаться на своем рабочем месте.

Ребенку примерно 3-4 года.

Это не первый случай, когда читатели сообщают о детях и их родителях, находящихся в сложных жизненных условиях. Ранее в Кара-Сууйском районе запечатлели мальчика, спящего на земле на картоне. Позже президент страны подарил его семье квартиру.