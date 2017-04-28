Пешеход-акробат на двух руках перешел затопленную улицу в Алматы

Казахстанец нашел оригинальный способ перехода затопленной улицы. В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина переходит улицу на двух руках, подняв вверх ноги, сообщает Tengrinews.kz.

Как отмечается, изобретательного пешехода засняли водители.

В Алматы вчера, 27 апреля, ливень затопил центральные улицы и дома, машины застряли в грязи. По данным экстренных служб, объявлено штормовое предупреждение. Угроза паводков на реках города.

По информации на 28 апреля, на проспекте Аль-Фараби воду откачивают из подземных переходов. В жилых комплексах выше проспекта вышла из берегов небольшая река. Местные жители сражались со стихией всю ночь.