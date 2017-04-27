«Агент 024»: Здание ТЮЗа в Бишкеке разрушается

Здание Кыргызского государственного театра молодежи и юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой разрушается. Фотографии прислал читатель ИА «24.kg» на номер WhatsApp.

Государственный театр молодежи и юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой основан в 1929 году в столице Киргизской ССР Фрунзе. Закрывшийся в 1943 году театр вновь открыли в 1989-м. В настоящее время он носит имя народной артистки Кыргызской Республики, лауреата Сталинской премии Бакен Кыдыкеевой, игравшей здесь в 1930-е годы.

Актеры ТЮЗа неоднократно представляли страну на международных фестивалях. В 2016 году спектакль «Суфлер» получил Гран-при на театральном фестивале в Лондоне.

Отметим, что в 2016 году здание отремонтировали, но, видимо, денег хватило только на фасад.

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