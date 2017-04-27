20:50
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Агент 024

За избиение робота в США арестовали пьяного мужчину

Фото The Verge. Робот-охранник К5 от компании Knightcope на боевом посту

В США мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, арестовали за избиение робота-охранника Knightcope K5. Об этом пишет ресурс The Verge.

Как отмечается, 41-летний Джеймс Сильвен напал на K5, когда тот патрулировал автостоянку. Мужчина опрокинул робота и поцарапал его корпус. Специалистам удалось быстро восстановить машину, а Сильвена арестовали полицейские.

«Робот сделал то, что должен был. Он распознал опасность и сообщил о нападении в полицию, в результате нарушитель порядка был задержан», — заявил Стейси Дин Стивенс, вице-президент Knightscope по маркетингу.

Робота-охранника К5 презентовали в декабре 2013 года. Он получил специальные датчики, позволяющие слышать звуки и чувствовать запахи. У робота четыре видеокамеры, тепловизор и оптический сканер для считывания номерных знаков автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/50705/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Арбитр села на шпагат, уклоняясь от мяча, во время футбольного матча
Двенадцатилетний мальчик пытался пересечь Австралию на машине
Детеныш панды напал на туристку, когда она пыталась сделать фото
Очередной авиаскандал в США: стюардесса поругалась с пассажиркой из-за коляски
В Турции мужчина отбился от вооруженного преступника помидорами
Ящерица стала офицером полиции США
В заповеднике штата Флорида лошадь напала на аллигатора
В Великобритании выпавший из грузовика поросенок устроил хаос на дороге
Китаец украл у девушки телефон и забежал прямо в отделение полиции
В США пассажира «назначили» лишним и выволокли из переполненного самолета
Популярные новости
В&nbsp;сеть выложили видео езды тонированных авто со&nbsp;спецсигналами и&nbsp;без госномера В сеть выложили видео езды тонированных авто со спецсигналами и без госномера
&laquo;Долг&raquo; абонента компания &laquo;АлаТВ&raquo; передала коллекторам «Долг» абонента компания «АлаТВ» передала коллекторам
Уже дипломатические машины начали нарушать правила парковки (обновлено) Уже дипломатические машины начали нарушать правила парковки (обновлено)
Очередной авиаскандал в&nbsp;США: стюардесса поругалась с&nbsp;пассажиркой из-за коляски Очередной авиаскандал в США: стюардесса поругалась с пассажиркой из-за коляски
Бизнес
Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на&nbsp;концерте в&nbsp;Джалал-Абаде Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг