За избиение робота в США арестовали пьяного мужчину

В США мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, арестовали за избиение робота-охранника Knightcope K5. Об этом пишет ресурс The Verge.

Как отмечается, 41-летний Джеймс Сильвен напал на K5, когда тот патрулировал автостоянку. Мужчина опрокинул робота и поцарапал его корпус. Специалистам удалось быстро восстановить машину, а Сильвена арестовали полицейские.

«Робот сделал то, что должен был. Он распознал опасность и сообщил о нападении в полицию, в результате нарушитель порядка был задержан», — заявил Стейси Дин Стивенс, вице-президент Knightscope по маркетингу.

Робота-охранника К5 презентовали в декабре 2013 года. Он получил специальные датчики, позволяющие слышать звуки и чувствовать запахи. У робота четыре видеокамеры, тепловизор и оптический сканер для считывания номерных знаков автомобилей.