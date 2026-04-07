Агент 024

Муниципальная парковка на газоне? Бишкекчане спорят о законности разметки

На пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова установили знаки платной парковки с оплатой по QR-коду прямо на участке с зеленой зоной. Это вызывает вопросы у горожан: фактически водителям предлагают парковаться на газоне.

«Здесь установили знаки оплаты парковки по QR-коду, и мы должны, получается, парковаться на газоне? А когда без знаков останавливаешься на зеленой зоне, тебе выписывают штраф», — возмущается житель столицы.

Ситуация вызвала недоумение среди автомобилистов, поскольку правила благоустройства запрещают парковку на зеленых насаждениях. Бишкекчане просят разъяснений от городских служб о законности такой организации парковочного пространства.

Жители &laquo;Ак‑Орго&raquo; жалуются на&nbsp;дым и&nbsp;загрязнение воздуха от&nbsp;частной медресе Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
Цветы Чон-Арыка и&nbsp;солнечная станция. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
На&nbsp;фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Обрезка деревьев на&nbsp;улице Боконбаева возмутила бишкекчан Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
