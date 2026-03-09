В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления

Кыргызстанец сообщил о возможном уменьшении средств в накопительной части своей пенсии. По словам мужчины, он регулярно отслеживает поступления через приложение «Тундук». И заметил, что сумма накоплений в марте этого года стала меньше, чем была в феврале.

Гражданин рассказал, что проверяет историю полученных услуг и контролирует состояние своего пенсионного счета. «На 5 февраля 2026-го моя накопительная часть пенсии составляла 39 тысяч 850 сомов. На сегодня сумма составляет 38 тысяч 271 сом», — объясняет он.

То есть, грубо говоря, 1,5 тысячи сомов куда-то исчезли. Соцфонд их куда-то «съел»? Или как это назвать? Кыргызстанец

По словам мужчины, он не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. После разговора с коллегами они также проверили свои данные в приложении.

«Сотрудники на работе посмотрели у себя в приложении — у них тоже со счета средства куда-то пропали. У кого-то тысяча сомов, у кого-то 500», — отметил кыргызстанец.

Он надеется получить разъяснения от соответствующих органов по поводу изменения суммы накоплений.

