Агент 024

Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты

Жители многоквартирных домов Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, абонентская плата поднялась в три раза, но сервис заметно ухудшился.

«За оплату 500 сомов в месяц и выше даже лампочки поставить не могут. На все звонки и замечания не реагируют абсолютно. Абонплату подняли в три раза, лифтеров сократили, а качество услуг стало только хуже», — сообщили жители.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Свет в одном из лифтов
Напомним, этим летом уволили большинство лифтеров и оставили только 10. Власти обосновали свое решение тем, что 52 лифтера — это много.

