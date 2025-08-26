Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты

Жители многоквартирных домов Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, абонентская плата поднялась в три раза, но сервис заметно ухудшился.

«За оплату 500 сомов в месяц и выше даже лампочки поставить не могут. На все звонки и замечания не реагируют абсолютно. Абонплату подняли в три раза, лифтеров сократили, а качество услуг стало только хуже», — сообщили жители.

Фото читателя 24.kg. Свет в одном из лифтов

52 лифтера — это много.

Напомним, этим летом уволили большинство лифтеров и оставили только 10. Власти обосновали свое решение тем, что

