Озеро Сары-Челек и осенний Эркиндик. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня вернемся в осенний Бишкек, потом доберемся до водопада в Барскоонском ущелье, завернем на озеро Кель-Суу, а завершим поездку на красивом озере Сары-Челек.

Сначала мы вернемся в золотую осень Бишкека. Сейчас явно не хватает красок нашему серому городу — а в октябре их было с избытком. Их и увидел Николай Манаковский.

Отправимся в Барскоонское ущелье и полюбуемся «Брызгами шампанского» — одним из самых высоких водопадов Кыргызстана (более 60 метров). В ущелье есть и другие водопады — «Борода Аксакала» и «Чаша Манаса». Там побывал и сделал фотографии Эмиль Жээнбеков.

«В начале ноября 2025 года я в третий раз побывала на озере Кель-Суу, в каньоне Кулжа-Башы. Это по-настоящему удивительное чудо Аллаха: озеро то полностью наполнено, то внезапно становится абсолютно пустым — словно огромная чаша. В этом есть особенная, почти суровая и завораживающая красота», — рассказала о своем путешествии Манап кызы Айнура из Алматы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие на юге республики, на берегу красивейшего озера Сары-Челек. Там побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
