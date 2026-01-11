Озеро Сары-Челек и осенний Эркиндик. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня вернемся в осенний Бишкек, потом доберемся до водопада в Барскоонском ущелье, завернем на озеро Кель-Суу, а завершим поездку на красивом озере Сары-Челек.

Сначала мы вернемся в золотую осень Бишкека. Сейчас явно не хватает красок нашему серому городу — а в октябре их было с избытком. Их и увидел Николай Манаковский.











































