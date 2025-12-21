Пик Корона и луна над Бишкеком. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня побродим по осеннему Бишкеку, по парку «Ала-Арча», доберемся до озера Кель-Суу и завершим путешествие на Алае.

Сначала полюбуемся природными явлениями, которые наши читатели смогли увидеть в Бишкеке — например, вот такой Луной.

Фото Айбека Султанова. Луна над Бишкеком, 28 ноября

Или вот такое новолуние, которое смог сфотографировать рано утром в Бишкеке Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Новолуние в Бишкеке, 4 декабря 2025 года























Выбираемся из города в горы. Полюбоваться величественным пиком Корона, расположенном в национальном парке «Ала-Арча», нам предложил Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).



















Завершим путешествие в Алайском районе Ошской области. Видое в районе села Мурдаш снял наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

