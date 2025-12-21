16:25
Пик Корона и луна над Бишкеком. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня побродим по осеннему Бишкеку, по парку «Ала-Арча», доберемся до озера Кель-Суу и завершим путешествие на Алае.

Сначала полюбуемся природными явлениями, которые наши читатели смогли увидеть в Бишкеке — например, вот такой Луной.

Айбека Султанова
Фото Айбека Султанова. Луна над Бишкеком, 28 ноября
Или вот такое новолуние, которое смог сфотографировать рано утром в Бишкеке Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Новолуние в Бишкеке, 4 декабря 2025 года
Вернемся немного в прошлое — в золотую осень в Бишкеке. Именно такой ее увидел Николай Манаковский.

«На мосту через БЧК возле рыбхоза между Ново-Покровской и Учкуном сделал фото выдры. Там на опоре скопились ветки и камыш», написал Ильшат Даутов.

Выбираемся из города в горы. Полюбоваться величественным пиком Корона, расположенном в национальном парке «Ала-Арча», нам предложил Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

«В начале ноября 2025 года третий раз побывала на озере Кель-Суу, в каньоне Кулжа-Башы. Это по-настоящему удивительное чудо Аллаха: озеро то полностью наполнено, то внезапно становится абсолютно пустым — словно огромная чаша. В этом есть особенная, почти суровая и завораживающая красота», — рассказала о своем путешествии Айнура Манап кызы из Алматы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим путешествие в Алайском районе Ошской области. Видое в районе села Мурдаш снял наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся вам понравился очередной выпуск нашей рубрики «Мгновения жизни». Кстати, ее автором может стать любой желающий, и сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
