Жители жилмассива «Рухий Мурас» в Бишкеке жалуются на вечерние отключения света

В жилом массиве «Рухий Мурас» Октябрьского района Бишкека несколько дней отключают свет по вечерам. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, свет отключается ежедневно после 19.00 примерно на три часа.

«Это доставляет большие неудобства: невозможно приготовить еду, помыться», — рассказали горожане.

По их словам, начались перебои в начале недели. Так, во вторник электричество отключили около 20.00 и восстановили лишь к 22.30. В среду ситуация повторилась, а в четверг отключение произошло еще раньше — примерно в 18.43. В пятницу электричества снова не было примерно с 20.17.

Жители просят власти обратить внимание на проблему и принять меры для стабилизации электроснабжения в районе.

