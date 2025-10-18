19:43
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Агент 024

Жители жилмассива «Рухий Мурас» в Бишкеке жалуются на вечерние отключения света

В жилом массиве «Рухий Мурас» Октябрьского района Бишкека несколько дней отключают свет по вечерам. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, свет отключается ежедневно после 19.00 примерно на три часа.

«Это доставляет большие неудобства: невозможно приготовить еду, помыться», — рассказали горожане.

По их словам, начались перебои в начале недели. Так, во вторник электричество отключили около 20.00 и восстановили лишь к 22.30. В среду ситуация повторилась, а в четверг отключение произошло еще раньше — примерно в 18.43. В пятницу электричества снова не было примерно с 20.17.

Жители просят власти обратить внимание на проблему и принять меры для стабилизации электроснабжения в районе.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/347670/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «НЭСК» проходят технические работы
Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму
Жители Сокулукского района жалуются на перебои с электричеством, мешающие учебе
Более 5 тысяч абонентов отключат от электричества в Бишкеке за неуплату долгов
В Бишкеке жильцы многоквартирного дома уже сутки сидят без света
В НЭСК объяснили причины отключения электроэнергии в жилом доме в Бишкеке
«Света жок!» — жильцы вышли на балконы с фонариками из-за долгов застройщика
Блэкаут в Бишкеке. Энергетики объяснили причины спустя сутки
Причины аварии, из-за которой Бишкек остался без света, пока не известны
Популярные новости
&laquo;Волны&raquo; на&nbsp;улице Лермонтова. Жители Бишкека жалуются на&nbsp;плохой асфальт «Волны» на улице Лермонтова. Жители Бишкека жалуются на плохой асфальт
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
19:30
«Холодное сердце 3»: актриса Анны раскрыла сроки начала съемок и дату выхода «Холодное сердце 3»: актриса Анны раскрыла сроки начала...
18:58
Жители жилмассива «Рухий Мурас» в Бишкеке жалуются на вечерние отключения света
18:47
ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
18:30
19 октября: где в Бишкеке отключат свет
18:01
Хадж-2026. Паломники смогут получить визу только при наличии медицинской справки