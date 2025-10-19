Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся и по осеннему и весеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль, прокатимся в Нарынскую область, а потом на юг республики.
Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Полюбуемся его сентябрьскими красками, которые увидел Николай Манаковский.
Закат в Бишкеке после длительных дождей в сентября запечатлел один из постоянных наших авторов Сергей Ханов.
Вернемся на полгода назад — в весенний Бишкек. Как написала автор фотографий Дарина Шипулина, «уже холодно и приятно вспомнить теплые деньки». И мы с ней согласимся.
«Вековечная гранитная «стена» Сокулукского ущелья. Она величественнее чем ледяная стена Вестероса», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.
Теперь двигаемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там сделал свои фотографии Василий Павлов.
Теперь с Жумагуль Тентиевой отправляемся в Нарынскую область. По дороге на Кара-Кече она и сделала свои фотографии.
Завершим наше небольшое путешествие на юге республики — в ореховых лесах Арстанбап. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
