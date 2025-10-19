16:11
Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся и по осеннему и весеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль, прокатимся в Нарынскую область, а потом на юг республики.

Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Полюбуемся его сентябрьскими красками, которые увидел Николай Манаковский.

Закат в Бишкеке после длительных дождей в сентября запечатлел один из постоянных наших авторов Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке после дождя, 19 сентября
Вернемся на полгода назад — в весенний Бишкек. Как написала автор фотографий Дарина Шипулина, «уже холодно и приятно вспомнить теплые деньки». И мы с ней согласимся.

«Вековечная гранитная «стена» Сокулукского ущелья. Она величественнее чем ледяная стена Вестероса», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.

Теперь двигаемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там сделал свои фотографии Василий Павлов.

Теперь с Жумагуль Тентиевой отправляемся в Нарынскую область. По дороге на Кара-Кече она и сделала свои фотографии.

Завершим наше небольшое путешествие на юге республики — в ореховых лесах Арстанбап. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

Озеро Тулпар-Куль и Таш-Рабат. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
