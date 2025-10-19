Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся и по осеннему и весеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль, прокатимся в Нарынскую область, а потом на юг республики.

Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Полюбуемся его сентябрьскими красками, которые увидел Николай Манаковский.













Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке после дождя, 19 сентября









Теперь двигаемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там сделал свои фотографии Василий Павлов.

















Завершим наше небольшое путешествие на юге республики — в ореховых лесах Арстанбап. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

