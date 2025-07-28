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Агент 024

Красные надписи «снос» появились на заборах и домах в Балыкчи

В городе Балыкчи на некоторых объектах появились красные надписи «снос», сообщили 24.kg местные жители.

По их словам, эти надписи появились на некоторых заборах, оградах, крыльцах и даже домах на центральной улице Абдрахманова еще 25 июля.

Жители уверяют, что сносить их строения намерены для того, чтобы расширить центральную дорогу и сделать ее шестиполосную. 

В свою очередь, в мэрии города Балыкчи рассказали, что сносят они ограждения и незаконные постройки, вышедшие за красную линию, а освобожденная территория будет приведена в порядок.

«Обозначенные участки отмечены специальными знаками и ограничительными полосами. Местные жители и субъекты предпринимательства обязаны соблюдать установленный порядок и строительные нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии подтвердили, что снос этих строений назначен для дальнейшего расширения дорог, развития городской инфраструктуры и обеспечения общественной безопасности.

В свою очередь местные жители уверяют, что центральная дорога города достаточно широкая, а строения их не нарушают никаких норм. Они несколько раз обращались к властям для того, чтобы оспорить снос, но муниципалитет, оставил их вопрос без внимания.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337740/
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