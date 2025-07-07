Горит очередная свалка, теперь уже в Кемине. Жители просят власти о помощи

В городе Кемине Чуйской области на протяжении года продолжается пожар на мусорном полигоне. Об этом редакции 24.kg сообщила депутат городского кенеша Наталья Дубинина.
Она обратилась с просьбой о помощи к руководству страны. Дым создает угрозу здоровью местных жителей и особенно негативно сказывается на пожилых и детях.
По ее словам, город Кемин не располагает свободной землей, чтобы перенести полигон в другое место. Депутат обращалась к местным и центральным структурам, однако вопрос требует дополнительной поддержки.
Жители надеются выражают надежду на то, что в сотрудничестве с другими районами удастся найти более подходящее место для размещения полигона вдали от жилых территорий.
Напомним, свалка в селе Ленинском тлела после пожара, жители близлежащих районов задыхались от дыма. В Чуйской области горели два мусорных полигона в селах Александровка и Арал. Жители Иссык-Атинского района сообщали, что не первый день продолжается пожар на местном мусорном полигоне, а дым от пожара отравлял села.
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