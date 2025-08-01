Муниципальная инспекция Бишкека составила акт за складирование мусора на газоне

Муниципальная инспекция Бишкека составила акт за складирование строительного мусора на газоне вблизи бульвара Эркиндик. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что, по информации муниципальной инспекции, с выездом на место составлен протокол согласно части 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях в отношении гражданина А.М. на 7 тысяч 500 сомов. Предприниматель обязался убраться в течение получаса.

Ранее сообщалось, что при ремонте коммерческого объекта владельцы складируют строительный мусор прямо на газоне. Недавно на пересечении улицы Токтогула и бульвара Эркиндик закрылся продуктовый магазин. Помещение уже ремонтирует, очевидно, новый арендатор или владелец. При этом он прямо на газоне устроил свалку.

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