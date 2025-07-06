14:43
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024

Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской

В мэрии Бишкека прокомментировали фотографии читателя 24.kg, который наглядно показал, как вырубленные деревья создают для горожан опасный для здоровья дискомфорт.

читателя
Фото читателя. Участок улицы Московской, на котором нет никакой зелени, и люди вынуждены передвигаться под палящим солнцем

«По информации МП «Бишкекзеленстрой», деревья на отмеченном участке вырублены в 2023 году.
Все вырубленные насаждения были признаны аварийными и сухостойными, представляющими угрозу для пешеходов, транспорта и городской инфраструктуры. Решение о вырубке принималось по итогам комиссионного обследования и работы проводились при наличии всех необходимых разрешений в строгом соответствии с действующими нормами.

Муниципалитет понимает обеспокоенность горожан за сохранность зеленых насаждений.

Однако хотим подчеркнуть, что МП «Бишкекзеленстрой» ежегодно реализует масштабную программу по озеленению города. Каждый год в Бишкеке высаживается более 10 тысяч деревьев и кустарников, в том числе взамен утраченных и в новых зеленых зонах.

В текущем году предприятием по улице Московская запланирована высадка зеленых насаждений", - проинформировали в муниципалитете.

Ранее в редакцию пришло письмо с фото, в котором горожанин показал участок улицы Московской, на котором нет никакой зелени, и люди вынуждены передвигаться под палящим солнцем.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335325/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
В Брюгге призвали туристов не красть булыжники со средневековых улиц
«Бишкекзеленстрой» вырубает кустарники вдоль аллей. В мэрии объяснили причину
В мэрии рассказали, почему срубили деревья в сквере имени Чингиза Айтматова
В Бишкеке вырубают кустарники вдоль дорог. Эколог рассказал, почему это плохо
Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека
Бишкекчане возмущены вырубкой деревьев у бывшего детсада в центре города
В Токмаке рабочие спилили здоровые сосны на автовокзале. Жители возмущены
Мэрия, объясните! В Бишкеке вырубили почти весь сквер Чингиза Айтматова
Депутат с подельником незаконно вырубал деревья. Дело направлено в суд
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в&nbsp;жару лишает горожан права на&nbsp;тень Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
Жители Кара-Балты жалуются на&nbsp;обгоревшую траву и&nbsp;высохшие саженцы в&nbsp;городе Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохшие саженцы в городе
После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
6 июля, воскресенье
14:09
Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья н...
13:34
Рамиз Алиев провел рейд по адресам злостных неплательщиков за коммунальные услуг
13:05
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги
12:49
Спасатели оказали помощь россиянину, который на отдыхе в Ала-Арче сломал ногу
12:32
Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»