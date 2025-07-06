Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской

В мэрии Бишкека прокомментировали фотографии читателя 24.kg, который наглядно показал, как вырубленные деревья создают для горожан опасный для здоровья дискомфорт.

Фото читателя. Участок улицы Московской, на котором нет никакой зелени, и люди вынуждены передвигаться под палящим солнцем

«По информации МП «Бишкекзеленстрой», деревья на отмеченном участке вырублены в 2023 году.

Все вырубленные насаждения были признаны аварийными и сухостойными, представляющими угрозу для пешеходов, транспорта и городской инфраструктуры. Решение о вырубке принималось по итогам комиссионного обследования и работы проводились при наличии всех необходимых разрешений в строгом соответствии с действующими нормами.

Муниципалитет понимает обеспокоенность горожан за сохранность зеленых насаждений.

Однако хотим подчеркнуть, что МП «Бишкекзеленстрой» ежегодно реализует масштабную программу по озеленению города. Каждый год в Бишкеке высаживается более 10 тысяч деревьев и кустарников, в том числе взамен утраченных и в новых зеленых зонах.

В текущем году предприятием по улице Московская запланирована высадка зеленых насаждений", - проинформировали в муниципалитете.

Ранее в редакцию пришло письмо с фото, в котором горожанин показал участок улицы Московской, на котором нет никакой зелени, и люди вынуждены передвигаться под палящим солнцем.

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