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Агент 024

После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку

Фото 24.kg

Бишкекчане интересовались, законна ли пристройка к многоэтажному дому, уничтожающая газон. Об этом они сообщили 24.kg.

В столичной мэрии сообщили, что конструкция была возведена без необходимых разрешительных документов на территории зеленой зоны. Во время рейда с участием заместителя мэра Азамата Кадырова постройку снесли. 

Власти города призывают всех горожан начинать строительство только после получения необходимых разрешительных документов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/335078/
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