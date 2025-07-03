После жалоб горожан мэрия Бишкека демонтировала незаконную постройку

Бишкекчане интересовались, законна ли пристройка к многоэтажному дому, уничтожающая газон. Об этом они сообщили 24.kg.

В столичной мэрии сообщили, что конструкция была возведена без необходимых разрешительных документов на территории зеленой зоны. Во время рейда с участием заместителя мэра Азамата Кадырова постройку снесли.

Власти города призывают всех горожан начинать строительство только после получения необходимых разрешительных документов.

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