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Туманный Алай и озеро Боролу. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Бишкеку и его окрестностям, заглянем в Иссык-Кульскую область и на юг республики, где заберемся в горы Алая.

Для начала вместе с Николаем Манаковским прогуляемся немного по Бишкеку и познакомимся с флорой и фауной города.

Красивые фотографии заката в микрорайоне «Асанбай» после сильного дождя 26 мая сделал Сергей Ханов. Кстати, между первым и вторым снимками всего 4 минуты.

Выбираемся из столицы и отправляемся на Ала-Арчинское водохранилище. Там побывал и сделал фотографию Бакыт Шукуралиев.

Бакыта Шукуралиева
Фото Бакыта Шукуралиева. Ала-Арчинское водохранилище
И еще одно водохранилище у нас в планах — но Сокулукское. Видео на его берегах снял Сонунбек Мурзабеков.

И да, озер с наступлением жаркой погоды в наших выпусках заметно стало больше. Вот еще одно в том же Сокулукском районе — живописное Боролу. Его посетил и снял там видео Евгений Липкин.

Теперь забираемся в Иссык-Кульской области к границе с Китаем, где находится горное озеро Кель-Суу. Там побывала Айнура Манап кызы.

Айнуры Манапкызы
Фото Айнуры Манапкызы. Озеро Кель-Суу, июль 2023 года
Отправляемся на юг Кыргызстана. В Кара-Суйском районе находится необычный каньон Лаглан. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Забираемся еще дальше — в Алайскую долину. Туда съездил и сделал там фотографии недалеко от села Гежиге Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, участвовать в создании рубрики «Мгновения жизни», может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/330343/
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